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الحرس الملكي تدشن مركز للقاح كورونا

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الدمام - شريف احمد - دشنت إدارة الخدمات الطبية بالحرس الملكي مركز لقاح فيروس كورونا (كوفيد-19)، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة لإعطاء اللقاحات لمنسوبي رئاسة الحرس الملكي من قبل الكادر الطبي بإدارة الخدمات الطبية بالحرس الملكي .

وأوضح معالي رئيس الحرس الملكي الفريق الأول الركن سهيل بن صقر المطيري أن المركز جُهز بجميع الخدمات الأساسية، وبتصميم يسمح باستقبال المستفيدين بطريقة منظمة، ويعمل به نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة بما يتماشى مع التدابير الاحترازية والوقائية.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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