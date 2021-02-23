شكرا لقرائتكم خبر عن مدير "العمل المرن" : نهدف توفير المزيد من الوظائف للمواطنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - نحرص على حفظ حق الطرفين بعقد الكتروني عبر بوابة "العمل المرن"

- جميع قطاعات سوق العمل مستهدفة من قبل البرنامج

قال مدير مشروع العمل المرن في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سلطان الشايع ، أن بوابة العمل المرن انطلقت في أغسطس الماضي ، وهي احدى مبادرات وزارة الموارد البشرية لمواكبة انماط العمل الحديثة وتمكين السعودي الباحث عن عمل وصاحب العمل من التعاقد بمرونة عن طريق احتساب الأجر بالساعة، مشيراً ان الهدف من البرنامج توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين ودعم التوطين وخفض نسب البطالة وتلبية احتياجات القطاع الخاص من الكوادر الوطنية.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الرياض بالتعاون المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية و وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعنوان (العمل المرن مميزاته وآثاره على سوق العمل) بمشاركة ممثلين من الجهات المشاركة.

وأضاف "الشايع" أن العمل المرن يساهم في تنظيم الاعمال التي تتطلب المرونة بالتعاقد، وزيادة انتاجية القطاع الخاص وتوفير عقود اكثر ملائمة للحاجة الانتاجية، ومساعدة القطاع الخاص في تلبية احتياجاته الطارئة والموسمية من الكوادر الوطنية، ورفع جاهزية الباحثين عن العمل للدخول الى سوق العمل وتمكينهم من ممارسة المهارات المهنية اللازمة، بالإضافة الى تمكين المرأة من العمل والاستفادة من الفرص المتاحة والمرنة، وتوطين الوظائف التي تشغلها العمالة، وتخفيض العمالة الوافدة المخالفة التي يستخدمها اقتصاد الظل.

وذكر أن أبرز مميزات العمل المرن هو حفظ حق الطرفين بعقد الكتروني عبر بوابة العمل المرن، واحتساب اجر العامل بالساعة، وسد الاحتياج للمهام التي لا تحتاج الى دوام كامل، واضافة الموظف تلقائياً لفرع المعاشات في التأمينات الاجتماعية، وكذلك مرونة في التعاقد وإنهاء العقد، مشيراً ان ابرز اهداف البرنامج تنويع الفرص للباحثين عن العمل، وتوعية المجتمع بمفهوم العمل المرن والفرص المتاحة، وتمكين المهتمين بممارسة العمل المرن، ورفع نسبة الامان والمصداقية، كما يساهم في توفير دخل اضافي وزيادة دخل الافراد، وحوكمة عملية التوظيف عن طريق توثيق العقود.

وأوضح ان جميع قطاعات سوق العمل مستهدفة من قبل البرنامج ومن المتوقع ان هناك قطاعات ستشهد توظيف كبير بنظام العمل المرن مثل الاسواق التجارية، والمطاعم، والمقاهي، والفنادق والترفية، والسياحة، والاعلام والتسويق، والسياحة، كذلك قطاعات مثل التقنية، المحاماة، الرعاية الصحية، النقل وتوصيل الطلبات، مشيراً ان آلية احتساب ساعات العمل حسب اللائحة يتم تحديد الأجر على أساس الساعة ويصرف شهرياً او بإتفاق الطرفين على الا تزيد ساعات العمل عن 95 ساعة شهرياً لدى صاحب عمل واحد، مضيفاً ان آلية احتساب الموظف بنظام العمل المرن في نطاقات تتم بثلث (1/3) اذا لم يكن موظفاً بعقد عمل دائم ومسجلاً به في نطاقات.

وقال مدير اول في شركة عمل المستقبل فراس الجراح : حرصنا على ان تكون المنصة واضحة وسريعة وسهلة الاستخدام وتأخذ بعين الاعتبار وضع الشركة من ناحية قطاعها ونشاطها ونسب التوطين فيها، ومدى أهلية الموظف الذي سيتعاقد مع الشركة، مضيفاً ان آلية عمل البوابة تبدأ بانشاء العقد للعامل المرن وبعدها يتم التأكد من أهلية طالب العمل المرن ثم تصل رسالة (SMS) اليه في حال كان الفرد مؤهلاً، وبعدها يقوم الفرد المؤهل بادخال بعض المعلومات، وبعدها توثيق العقد في المنصة وتسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية وفق آليات معينة، مشيراً ان عدد المسجلين في بوابة العمل الحر تجاوز 100 ألف.