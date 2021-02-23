شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة العربية لخبراء المعلومات الجغرافية تناقش " المرجع الجيوديسي" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استضافت المملكة ممثلة بالهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية ، عبر الاتصال المرئي - الاجتماع الثامن للجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة نتائج أعمال الفرق الفنية للجنة المتمثلة بمجموعة العمل الخاصة بالأطر المؤسسية والتنظيمات القانونية، والسياسات والتوعية وبناء القدرات، ومجموعة العمل الخاصة بالبيانات الجغرافية المكانية الأساسية والمعايير، ومجموعة العمل الخاصة بإطار المرجع الجيوديسي، إضافةً لمجموعة العمل الخاصة بتكامل المعلومات الجغرافية المكانية والإحصائية.

يذكر أن اللجنة العربية تم إنشائها وفقاً للقرار رقم 4/111 الصادر عن الجلسة الرابعة للجنة خبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية، المنعقدة في نيويورك في أغسطس 2014م، وتتولى اللجنة تحديد الموضوعات الإقليمية ذات العلاقة بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية، وتتخذ الإجراءات الضرورية حيالها لتحقيق أقصى فائدة اقتصادية واجتماعية وبيئية.

يشار إلى أنه تم انتخاب المملكة ممثلة بالهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية رئيساً للجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية العالمية في الاجتماع الأول للجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة للمعلومات الجغرافية المكانية الذي عقد في مدينة الرياض 5-6/5/1436هـ، وأعيد انتخاب المملكة لرئاسة وأمانة اللجنة العربية في اجتماع اللجنة العربية السادس والذي أقيم في محافظة جدة بتاريخ 13-15/6/1440هـ