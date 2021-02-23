وفاة أحمد زكي يماني وزير النفط السعودي الأسبق عن 90 عاما

توفي أحمد زكي يماني ، في لندن ، عن عمر ناهز 90 عاما وسيتم مواراة جثمانه الثرى في مقابر المعلاة بمكة المكرة ، كان وزير النفط السعودي القوي مهندس حملة العالم العربي للسيطرة على موارد الطاقة الخاصة في السبعينيات وقدرته اللاحقة على التأثير على إنتاج النفط وأسعار الوقود والشؤون الدولية .

في عصر سياسات الطاقة المضطربة ، تحدث السيد زكي يماني ، المحامي المتدرب في جامعة هارفارد ، نيابة عن منتجي النفط العرب على المسرح العالمي حيث بفضله نجح في تسيير قطاع الطاقة أثناء الحروب العربية الإسرائيلية ، وثورة إيران . دفع طلب العالم على النفط بحكومات المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي الأخرى إلى عوالم ثروة لا يمكن تصورها. عبر أوروبا وآسيا وأمريكا ، وكان زكي يماني هو الرجل المروج للمصالح النفطية العربية ، التقى بقادة الحكومات ، وظهر على شاشات التلفزيون وأصبح معروفًا على نطاق واسع. مرتديًا رداءًا عربيًا منسدلاً أو بدلة Savile Row ، ويتحدث الإنجليزية و الفرنسية ، ومطلع على جميع الثقافات ، ويحب الموسيقى الكلاسيكية الأوروبية ويكتب الشعر العربي.

سعى السيد زكي يماني بشكل عام إلى استقرار الأسعار وتنظيم الأسواق ، لكنه اشتهر بهندسة حظر نفطي عام 1973 أدى إلى ارتفاع الأسعار العالمية ونقص البنزين والبحث عن سيارات أصغر ومصادر طاقة متجددة والاستقلال عن النفط العربي.

بصفته وزيرًا للنفط السعودي من عام 1962 إلى عام 1986 ، كان السيد زكي يماني أقوى شخص من عامة الشعب في المملكة التي تمتلك أكبر احتياطيات النفط في العالم. كان أيضًا المسؤول المهيمن في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ، التي كانت حصص إنتاجها المرتفعة والمنخفضة تتأرجح مثل المد والجزر في الأسواق العالمية.في عام 1972 ، تحرك السيد زكي يماني لانتزاع السيطرة على احتياطيات النفط الخليجية الهائلة من أرامكو ، وهي مجموعة من أربع شركات نفط أمريكية كانت تستغلها منذ فترة طويلة. بينما طالب القادة العرب بتأميم شركة أرامكو – وهي عملية استحواذ قد تكلف الخبرة الفنية والتسويقية الأمريكية ، بالإضافة إلى رأس المال – اعتمد السيد يماني استراتيجية أكثر اعتدالًا.

بموجب اتفاقية “المشاركة” التاريخية التي تفاوض بشأنها السيد زكي يماني ، فازت المملكة العربية السعودية بحقوق الاستحواذ على 25 بالمائة من الامتيازات الأجنبية على الفور ورفع حصصها تدريجياً إلى حصة مسيطرة. في غضون ذلك ، واصلت أرامكو تشغيل امتيازاتها ، مستفيدة من استخراج النفط وتكريره وتسويقه ، على الرغم من اضطرارها لدفع رسوم أعلى بشكل حاد للحكومة السعودية.

حافظت الصفقة على تدفق النفط إلى العالم ، ووفرت الوقت لمنتجي النفط العرب لتطوير خبراتهم الفنية والتسويقية. أدت هذه التطورات في النهاية إلى ازدهار هائل لدول الخليج وتحول جذري في القوة الاقتصادية والسياسية في المنطقة.

في عام 1973 ، بعد أن هزمت إسرائيل مصر وسوريا في حرب يوم الغفران وطالب القادة العرب باستخدام النفط كسلاح سياسي ، وضع يماني حظراً للضغط على الولايات المتحدة وحلفاء آخرين لسحب دعمهم لإسرائيل . وللانسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة. تسبب الحظر في موجات صادمة حول العالم ، وأحدث شرخا في حلف شمال الأطلسي ، وأدى إلى ميل اليابان ودول أخرى نحو العرب.

لكن الولايات المتحدة تمسكت بالموقف. أنشأ الرئيس ريتشارد نيكسون هيئة للطاقة. للمواجهة الازمة ، وفرض تقنين البنزين وضوابط الأسعار. كانت هناك طوابير طويلة ومعارك عرضية في المضخات. واستمر التضخم لسنوات ، كان هناك تركيز جديد على استكشاف الطاقة والحفاظ عليها .

كان رجل طويل القامة ذو عيون حادة ولحية صغيرة ، ضرب يماني الغربيين بالكرم والدهاء والعناد.

قال أحد المسؤولين التنفيذيين في قطاع النفط الأمريكي لصحيفة نيويورك تايمز: “إنه يتحدث بهدوء ولا يطيق الطاولة أبدًا”. “عندما تصبح المناقشات ساخنة ، يصبح أكثر صبرا. في النهاية ، يشق طريقه بعقلانية لطيفة ، لكن لديه نوع من الصلابة “.

شهدت العاصمة النمساوية فيينا في ديسمبر عام 1975 عملية إرهابية خطيرة، باختطاف وزراء النفط لدول منظمة “أوبك”؛ من بينهم وزير البترول والثروة المعدنية السعودي الأسبق أحمد زكي يماني؛ وذلك على أيدي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

لسنوات بعد الحظر ، كافح السيد أحمد زكي يماني لكبح أسعار النفط ، معتقدًا أن المصلحة السعودية طويلة الأجل هي إطالة الاعتماد العالمي على النفط بأسعار معقولة. لكن الإطاحة بشاه إيران في الثورة الإسلامية عام 1979 أشعل فتيل أزمة طاقة. وتراجع الإنتاج الإيراني ، وارتفعت الأسعار ، وبدأت عمليات الشراء بدافع الذعر ، وغمرت مخزونات أوبك المتزايدة السوق وانخفضت الأسعار مرة أخرى.

في عام 1986 ، بعد تخمة نفطية عالمية مطولة وخلافات بين السيد زكي يماني والعائلة المالكة حول الحصص والأسعار ، أقال الملك فهد وزير النفط ، منهيا 24 عامًا باعتباره أشهر أعضاء المملكة العربية السعودية غير الملكي.

ولد أحمد زكي يماني في 30 يونيو 1930 في مكة المكرمة ، وهو واحد من ثلاثة أبناء لحسن يماني ، قاضي الشريعة الإسلامية. نشأ في اليمن ، أرض أجداده. كان الصبي متدينًا ، وكان يستيقظ مبكرًا للصلاة وتعلم امور دينه قبل الذهاب للمدرسة . أرسل إلى الخارج للتعليم العالي ، وحصل على درجات علمية من جامعة الملك فؤاد الأول بالقاهرة عام 1951 ، وجامعة نيويورك عام 1955 ، وكلية الحقوق بجامعة هارفارد عام 1956.

تزوج بليلى سليمان فيضي عام 1955 ورُزقا بثلاثة أطفال. زوجته الثانية تمام الأنبار. تزوجا عام 1975 ولديهما خمسة أطفال.

في عام 1958 ، جندته العائلة المالكة لتقديم المشورة لولي العهد الأمير فيصل ، وكان صعوده سريعًا. في عام وزيرا للدولة بدون حقيبة ، وبحلول عام 1962 عين وزيرا للنفط. في عام 1963 ، أسس السيد يماني وأرامكو الكلية السعودية للبترول والمعادن ، لتعليم خبرة صناعة النفط للطلاب العرب.

بعد إقالته من منصب وزير النفط ، أصبح السيد يماني مستشارًا ورجل أعمال ومستثمرًا ، واستقر في كرانس سور سيير بسويسرا. في عام 1982 ، انضم إلى ممولين آخرين في إنفستكورب ، شركة أسهم خاصة مقرها البحرين. في عام 1990 ، أسس مركز أبحاث الطاقة العالمية ، وهو مجموعة لتحليل السوق في لندن. نُشرت سيرة ذاتية بعنوان “يماني: القصة الداخلية” لجيفري روبنسون في عام 1989.