شكرا لمتابعة خبر عن العثور على مفقود الخبر بعد اختفائه بجوار منزل كان يسكنه جده والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

عثر على مفقود الخبر " فهد الشهري " أمام الإسكان العسكري بالمنطقة بعد ساعات من اختفائه، وتبين أنه بصحة جيدة.

وتفصيلا، ورد لوالد " فهد " اتصالا هاتفيا من أحد المواطنين يفيد بأنه شاهد الطفل المفقود الذي يعاني من مرض التوحد، بالقرب من أحد المنازل.

وعلى الفور، اتجه والد فهد إلى المكان المذكور ووجد ابنه هناك، واتضح أن المنزل الذي تم العثور عليه بجواره كان يسكنه جد الطفل قبل 5 سنوات.