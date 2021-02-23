شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. متحدث الصحة: أكثر من 600 ألف مستفيد تلقى لقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

دعا المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي الجميع للالتزام بالإجراءات الاحترازية، مبينا أن عدد متلقي لقاح ‎كورونا تجاوز 600 ألف مستفيد.

وأوضح متحدث الصحة أن منحنى الإصابات يستمر في التذبذب، مشير إلى استمرار رصد كل ما يقوم به المجتمع وسوف يكون له أثر إيجابي

وأكد متحدث الصحة أن " اللقاحات آمنة لسلامة الجميع، ولابد من التوجه لعيادات تطمن عند ظهور أي أعراض".