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بالفيديو.. متحدث الصحة: أكثر من 600 ألف مستفيد تلقى لقاح كورونا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

دعا المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي الجميع للالتزام بالإجراءات الاحترازية، مبينا أن عدد متلقي لقاح ‎كورونا تجاوز 600 ألف مستفيد.

وأوضح متحدث الصحة أن منحنى الإصابات يستمر في التذبذب، مشير إلى استمرار رصد كل ما يقوم به المجتمع وسوف يكون له أثر إيجابي

وأكد متحدث الصحة أن " اللقاحات آمنة لسلامة الجميع، ولابد من التوجه لعيادات تطمن عند ظهور أي أعراض".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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