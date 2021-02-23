شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. سيول الطائف تداهم الشوارع والطرقات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

رصد مقطع فيديو، سيول الغافة جنوب غرب رنية بشرق ‎الطائف، حيث ظهرت الطرق ممتلئة بمياه الأمطار الغزيرة والسيول.

وتوقع مركز الأرصاد، هطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى منطقة مكة المكرمة كذلك على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض والشرقية، كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من وسط وشمال المملكة.

وأشار إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزئيين الشمالي والأوسط بسرعة 15-40 كم/ساعة، وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.