شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطنة تبتكر جهاز تخطيط مراقبة القلب لمساعدة لوالدتها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ابتكرت مواطنة جهاز تخطيط مراقبة القلب لمساعدة والدتها التي تعاني من عدم انتظام ضربات القلب وتراجع باستمرار المستشفى للقياس.

وذكرت المواطنة، براءة محمد غصّاب العنزي، أنها فكرت في هذا الابتكار من أجل مساعدة والدتها وكفها عن عناء الذهاب للمستشفى.

وأشارت، وفقا لـ"سبق"، أن حالتها المادية تمكنها من شراء أي جهاز طبي يحدده الطبيب لمصلحة والدتها إلا أنها فكرت في استغلال موهبتها في ابتكار هذا الجهاز.

ونوهت أنها استغرقت ثلاثة أشهر حتى تم اختبار الجهاز والتأكد منه، لافتة إلى أن الجهاز أصبح يلازم والدتها، مضيفة أنها فخورة بابتكارها.