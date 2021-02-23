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"الشؤون الإسلامية" تغلق 10 مساجد مؤقتاً بـ6 مناطق

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم, 10 مساجد مؤقتاً بست مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس بين المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال ستة عشر يوماً 135 مسجداً تم فتح 108 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة مرتادي بيوت وفق أعلى معايير السلامة.

وبينت الوزارة، أن المساجد المغلقة شملت مناطق (جازان ، الرياض , مكة المكرمة , عسير ، المدينة المنورة , الشرقية), مشيرة إلى فتح 3 مساجد , اثنان منها في منطقة الرياض، وواحد في المنطقة الشرقية بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة منسوبي المساجد إلى ضرورة متابعة تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية المعتمدة بالمساجد من إحضار السجادة ولبس الكمامة وتحقيق التباعد الجسدي والرفع للوزارة عن أي مخالفات، مؤكدة استمرارها في تنفيذ الجولات الرقابية بعموم مساجد وجوامع المملكة في إطار الحرص على صحة وسلامة مرتادي بيوت الله.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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