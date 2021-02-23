شكرا لمتابعة خبر عن التعليم: «حساب المعلّمة» متاح في تطبيق الروضة الافتراضية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة التعليم عن إتاحة «حساب المعلّمة» في تطبيق الروضة الافتراضية، موضحة أهميته بالنسبة للمعلمات.

وأشارت إل أن الحساب يمكن المعلمة من خلاله التسجيل والاطلاع على المحتوى والاستفادة منه في تخطيط الدروس.

ونوهت بأن الحساب يتيح مشاركة الأطفال للمحتوى التعليمي المتاح أثناء التعلّم التزامني، أو توجيههم للاستفادة من المحتوى خلال التعلّم غير التزامني.

يذكر أن الوزارة قد أطلقت تطبيق الروضة الافتراضية، لتسجيل جميع الأطفال المواطنين وغير المواطنين وولي الأمر فقط، بهدف توفير تعلّم افتراضي شيّق للأطفال من عمر 3-6 سنوات تحت إشراف أولياء أمورهم.