شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مختص يوضح مزايا الوسائل البديلة لتسوية المنازعات التجارية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الدكتور حامد ميرة، الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري، مزايا الوسائل البديلة لتسوية المنازعات التجارية

وقال حامد ميرة لقناة " العربية " إن تسوية المنازعات توفر للمتنازعين خيارات بديلة عن القضاء، حيث تهدف للإسراع في الفصل والحفاظ على علاقة الطرفين.

وأضاف : تسوية المنازعات قديمة في المملكة، وشهدت تطورات في الفترة الأخيرة، وأهدافها تعزيز الوعي لوجود خيارات بديلة عن القضاء.

وأضاف تم استحداث خدمات جديدة في ظل جائحة كورونا، مثل الوساطة لتسهيل لعمليات التفاوض يؤديه طرف محايد بين الأطراف للوصول إلى تسوية رضائية.

وتابع كما تتميز بالتفاوض دون تدخل طرف خارجي، بالإضافة إلى خيارات وحلول مختلفة ومتناسبة مع الأطراف، ومتخصصون يفصلون بالمنازعة حسب نوعها، والحفاظ على العلاقات بين المتنازعين.