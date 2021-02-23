شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «السند» يوضح حكم تحديد جنس المولود في عمليات أطفال الأنابيب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، اليوم الثلاثاء، حكم تحديد جنس المولود في عمليات أطفال الأنابيب.

وأوضح الشيخ السند خلال استضافته في برنامج «يستفتونك» المذاع على قناة «الرسالة»، أنه جائز بشرط عدم الإخلال بالتوازن السكاني، لافتًا إلى إن مجمع الفقه الإسلامي الدولي والفقهاء المعاصرين ناقشوا هذه المسألة، واستقر الرأي الفقهي المعاصر على أنه جائز ما لم يُحدث اختلالًا في التركيبة السكانية في البلد.

وأشار "السند" إلى أن هذا ليس فيه تدخل فيما لا يقدر عليه سوى الله جلا وعلا؛ لأن الله سخر هذا العلم للبشر لاختيار نوع الجنين، موضحًا أنه كان عند السابقين طرق مثل تناول أطعمة معينة، يغلب على ظنهم أنها تؤدي إلى إنجاب ذكر أو أنثى.

وفي السياق نفسه، أكد الشيخ السند، أنه ليس هناك مانع شرعي من تحديد جنس الجنين، وأن ذلك ليس فيه اعتراض على قدرة الله عز وجل ولا على مشيئته.