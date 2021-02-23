شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. الكشف عن طرق احتيال لبيع" الشمة" في محلات ملابس بالطائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حامد العمري (صدى):

كشفت جولات أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ" بالطائف ، عن حيل وطرق سرية لبيع" الشمة" بمختلف أنواعها ,إضافة إلى مخالفات في محلات التموينات فيما يتعلق بالدخان ومنتجات التبغ المتنوعة.

وكانت أبرز العمليات قيام محلات متخصصة في بيع الملابس ببيع " الشمة" بأشكال وأنواع مختلفة ,وضبط تموينات تقوم ببيع الدخان ومنتجات التبغ الأخرى دون وجود لوحات تحذيرية ,وقيام أخرى بعمل دعايات داخلية عن تلك المنتجات.

وسارعت اللجنة إلى مصادرة المنتجات وتطبيق العقوبات اللازمة بحق المحلات المخالفة ,وإغلاقها وفقا للأنظمة والتعليمات في إطار أهدافها لحماية أفراد المجتمع من وباء التبغ ,والحد من نسبة تعاطيه لمختلف شرائح المجتمع ,وبخاصة بين صغار السن ، وما ذلك إلا للإسهام في تكوين مجتمع صحي سليم .

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة مكونة من (الشؤون الصحية,الأمانة,الشرطة,التجارة, الموارد البشرية) ومهمتها القيام بجولات على الأسواق والمحلات التجارية لضبط أي مخالفات ,باعتبار أن التبغ ومشتقاته من الأمور التي تؤثر على الصحة .