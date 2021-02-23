الرياض و3 مناطق سعودية تتصدر إصابات فيروس كورونا الجديدة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 335 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ «24» ساعة الماضية.

وتصدرت منطقة الرياض عدد الإصابات الجديدة بتسجيل 163 حالة، وتلتها المنطقة الشرقية بتسجيل 63 حالة، ومكة المكرمة بتسجيل 52 حالة، ثم منطقة القصيم بتسجيل 15 حالة.

وسجّلت منطقة عسير 10 حالات، ومنطقة نجران 8، والجوف 6 والمدينة المنورة 5 وحائل 4 وجازان 3، وسجلت مناطق الحدود الشمالية والباحة وتبوك حالتين إصابة لكل منهم.

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 335 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و4 حالات وفاة، وبلغ جمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 375668 حالة ووصل عدد حالات التعافي 366735 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 6470 حالة.

وأشارت إلى أنَّ مراكز لقاحات فيروس كورونا في مختلف مناطق المملكة تواصل استقبال المواطنين والمقيمين للحصول على لقاح كورونا، حيث يُستقبل المسجلون في تطبيق «صحتي» وتُجدول مواعيدهم وفق آلية دقيقة لمنع الازدحام.

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