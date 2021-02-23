«البيئة» تحفر 10 آبار أنبوبية لدعم مصادر المياه في عسير

أكملت وزارة البيئة والمياه والزراعة، حفر 10 آبار أنبوبية لدعم مصادر المياه الجوفية في منطقة عسير، بتكلفة إجمالية 4 ملايين ريال، وبطاقة إنتاجية تبلغ 15 ألف متر مكعب يومياً.

وأوضحت الوزارة، أن الآبار تقع في وادي عتود في المساحة الممتدة بين سدي عتود ومربة السطحيين، وسد عتود الجوفي، وتتراوح أعماقها بين 85 متراً و120 متراً، بينما يبلغ إجمالي الأملاح الذائبة في المياه الخام 500 جزء في المليون، مبينة أنها قامت بتجهيز بئرين من تلك الآبار بأجهزة رصد رقمية، لمتابعة ومراقبة التغير في مستويات المياه في حقل المياه بما يضمن كفاءة التشغيل واستدامته.

وتشرف الوزارة على مشروعات حفر الآبار في مختلف مناطق المملكة، وذلك حسب الاحتياج وخطة العرض والطلب، وتشمل حفر الآبار الأنبوبية والآبار اليدوية وتزويدها بخزانات ومضخات، وتهدف إلى تلبية احتياجات مياه الشرب وسقيا البادية في المناطق النائية بإقامة آبار وخزانات ومضخات وأشياب وتشغيلها.

وكانت قد أطلقت الوزارة تطبيق «بلاغ» عبر موقعها الإلكتروني بهدف استقبال البلاغات المتعلقة بالآبار المهجورة وإدارتها لاتخاذ الإجراء المناسب حيال ردمها أو تحصينها، حفاظاً على الأرواح والممتلكات وحماية المياه الجوفية من التلوث.

ودعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، الراغبين بحفر الآبار، إلى اتباع الاشتراطات الصحيحة والحصول على الرخص اللازمة إلكترونياً عبر موقع الوزارة، والدخول على طلب رخصة حفر بئر، موضحة أن الحصول على الرخص اللازمة من شأنه المحافظة على الثروات المائية، وضمان عدم تلوث الطبقات الجوفية للمياه.