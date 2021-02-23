أخبار السعودية اليوم.. رسوم وطرق التحويلات الفورية بين البنوك والإطاحة بقائد مركبة حاول استيقاف سيارة سيدة وسط الطريق

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الثلاثاء الموافق 23 فبراير 2021م منها: سحب رعدية ممطرة على 6 مناطق، ومسؤول يوضح رسوم وطرق التحويلات الفورية بين البنوك، وارتفاع أسعار الذهب بالسوق السعودية.

«الأرصاد»: سحب رعدية ممطرة على 6 مناطق

أوضح المركز الوطني للأرصاد، أن رادارات الطقس تشير على استمرار تواجد السحب الرعدية الممطرة على مناطق عدة.

بالفيديو.. مسؤول يوضح رسوم وطرق التحويلات الفورية بين البنوك

أوضح المدير التنفيذي لشركة المدفوعات السعودية، فهد العقيل، أن الحد الأقصى للتحويل اليومي عن طريق الآيبان يبلغ 20 ألف ريال، فيما يبلغ عن طريق رقم الجوال 2500 ريال، عقب تفعيل الحوالات الفورية بين البنوك المحلية.

ارتفاع أسعار الذهب بالسوق السعودية.. الجرام يبدأ بـ163 ريالًا

ارتفعت أسعار الذهب في السوق السعودية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، تزامنًا مع صعود أسعار المعدن النفيس عالميًا.

«المياه الوطنية» توضح ملابسات مقطع «عداد» الشرقية

أصدرت شركة المياه الوطنية، بيانًا بشأن تعدي صاحب عقار على شبكة المياه في المنطقة الشرقية؛ حيث قام بنشر فيديو ادعى فيه أن الشركة طالبته بسداد مخالفات رغم أنه لم يركب عدادًا بعد.

مقطع وثق الواقعة.. الإطاحة بقائد مركبة حاول استيقاف سيارة سيدة وسط طريق «رابغ - جدة»

أعلن المرور السعودي، القبض على قائد مركبة حاول إيقاف سيارة تستقلها سيدة، وسط الطريق السريع الرابط بين رابغ وجدة»، معرضًا حياتها للخطر.

إغلاق 10 مساجد في 6 مناطق بعد تسجيل إصابات بـ«كورونا»

قررت وزارة الشؤون الإسلامية، اليوم الثلاثاء، إغلاق 10 مساجد مؤقتاً بست مناطق بعد ثبوت إصابة 11 حالة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

المملكة تقفز للمرتبة الخامسة كأسرع دول العالم في سرعة مناولة سفن الحاويات

تبوأت المملكة العربية السعودية، المرتبة الخامسة كأسرع دول العالم في مناولة سفن الحاويات، وفق مؤشر «اليونكتاد» السنوي لعام 2020 الصادر من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.

«البيئة» تبدأ تطبيق لائحة الاتجار في الكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بدء تطبيق اللائحة التنفيذية للاتجار في الكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها، وذلك بناء على المادة 48 من نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 165) بتاريخ 19/ 11/ 1441هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (729) بتاريخ 16/ 11/ 1441هـ.

هل يمكن الإعفاء من سداد قيمة القرض؟.. بنك التنمية الاجتماعية يجيب

أكد بنك التنمية الاجتماعية أنه لا يوجد آلية خاصة بإعفاء المبالغ المتبقية في ذمة عملاء البنك، وتتم حالات الإعفاء إن وجدت من خلال مكرمة ملكية.

الإطاحة بمفحط دومة الجندل.. وإحالته للهيئة المرورية

أعلن المرور السعودي القبض على قائد مركبة مارس التفحيط وسار عكس الطريق في دومة الجندل، وإحالته للهيئة المرورية، لتوقيع العقوبات النظامية بحقه.

«مُلّاك» يتيح خدمة الترشيح والتصويت لاختيار مدير العقار إلكترونيًا

أطلق برنامج «مُلاّك» خدمة الترشيح والتصويت لمدير العقار من قِبل رئيس الجمعية المُسجل في البرنامج، وذلك تعزيزًا لثقافة نشر الوعي بإدارة جمعية المُلاك ولزيادة الترابط الاجتماعي وخلق التواصل المنظم بين أعضاء الجمعية الواحدة، ضمن جهود البرنامج لخلق بيئة آمنة ومستدامة تسهم في حفظ حقوق أعضاء الجمعية من المُلاك وشاغلي الوحدات العقارية، ولضمان حسن الانتفاع من العقار، وتعزيز ثقافة التعايش المشترك.

اختتام أولى مراحل اختبارات الإنذار المبكر في حالات الطوارئ للهواتف المتنقلة

اختتمت المديرية العامة للدفاع المدني، مساء أمس، المرحلة الأولى من تجربة المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ للهواتف المتنقلة بمدينة الباحة.

شرطة الرياض: الإطاحة بأربعة أشخاص امتهنوا جمع أموال مجهولة المصدر وتحويلها للخارج

أعلنت شرطة منطقة الرياض، الإطاحة بمواطن و3 مقيمين من الجنسية السورية، أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، امتهنوا جمع أموال مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة عبر حساب بنكي لمؤسسة تعود ملكيتها لمواطن - لتوفير غطاء لتعاملاتهم المالية - متخذين من مقر سكنهم شرق مدينة الرياض مقراً لارتكاب جرائمهم.

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