إزالة جسم غريب اخترق جدار البطن لأربعينية سعودية بمستشفى بحراء العام

نجح الفريق الطبي بقسم الجراحة بمستشفى حراء العام، من إزالة جسم غريب مخترق جدار البطن من سيدة سعودية تبلغ من العمر 45 عامّا.

وأوضح قائد الفريق الطبي إستشاري الجراحة وجراحة المناظير الدكتور طارق حبيب أن المريضة حضرت للطوارئ وكانت تعاني من آلام شديدة أعلى البطن وبعد عمل الفحوصات والتحاليل اللازمة تبين أن لديها جسم غريب مخترق جدار البطن ووصوله إلى منطقة الكبد.

وتم نقل المريضة إلى قسم العمليات وقام الفريق الطبي بعمل الإسعافات الأولية للمريضة وإجراء عملية منظار للبطن وتبين أن الجسم الغريب هو عبارة عن لولب خرج من مكانه مخترقاً جدار البطن وتم إزالة اللولب ونجاح العملية دون أي مضاعفات.

وقد أستغرقت العملية ساعة من الزمن حيث أمضت المريضة فترة شفاء يومين وخرجت من المستشفى.

وأضاف، أنه لابد من المتابعة المبكرة والمستمرة حال الشعور بألآم حادة حتى نتفادى حدوث المضاعفات المترتبة؛ حيث إن خروج اللوب من الرحم إلى الكبد يعتبر من الحالات النادرة جداً.

من جهته أعرب مدير مستشفى حراء الدكتور وليد عبدالحليم محمد حسين عن شكره وتقديره للفريق الطبي الذي قام بإجراء العملية دون حدوث أي مضاعفات ولله الحمد.