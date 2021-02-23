«توكلنا» يوضح كيفية الاستعلام عن الحالة الصحية للأبناء في التطبيق

أوضح تطبيق توكلنا المعتمد من وزارة الصحة، كيفية الاستعلام عن الحالة الصحية للأبناء والبنات.

وذكر التطبيق –عبر تويتر- أنه يمكن استعراض الحالة الصحية لأبنائك وبناتك عن طريق خدمة «بطاقة الوضع الصحي»، الموجودة في خانة «الخدمات الصحية».

من جهة أخرى، أوضح التطبيق أنه «حتى ينعكس تصريح العمرة بتطبيق توكلنا يجب ان يكون لكل فرد حساب مستقل».

وحول التصرف عند نسيان كلمة المرور، أوضح التطبيق أنه «عند نسيان كلمة المرور للمواطن والمقيم، من خلال صفحة الدخول يتم اختيار (نسيت كلمة المرور) ثم اختيار نوع المستخدم (مواطن/ مقيم) ثم إدخال رقم الهوية وتاريخ الميلاد وبعد المطابقة سيتم إرسال رمز تحقق إلى رقم الجوال المسجل».

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