«الأرصاد»: سحب رعدية ممطرة على 6 مناطق

أوضح المركز الوطني للأرصاد، أن رادارات الطقس تشير على استمرار تواجد السحب الرعدية الممطرة على مناطق عدة.

وذكر المركز –عبر تويتر- أن السحب الممطرة تتواجد على أجزاء من مناطق «الجوف والحدود الشمالية وحائل والشرقية والرياض و مكة المكرمة».

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الثلاثاء، هطول أمطار رعدية متوسطة في مجملها مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كذلك على مناطق الرياض، القصيم، حائل، المنطقة الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف وأجزاء من منطقة تبوك. في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وشمال وجنوب المملكة.

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