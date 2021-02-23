إنهاء معاناة مريضة من أورام ليفية بمدينة الملك سلمان الطبية

أنهى فريق طبي متخصص بمستشفى النساء والولادة والأطفال بمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية بالمدينة المنورة معاناة مريضة كانت تشكو من من زيادة نسبة الدم في الدورة الشهرية وآلام في البطن.

وتبين بعد إجراء الفحوصات اللازمة من تحاليل مخبرية وأشعة مقطعية وجود ورم ضخم بحجم 6 كيلو في منطقة الحوض ناشئ من الرحم، مما استدعى التدخل الجراحي الفوري وتم إجراء عملية استئصال أورام ليفية متعددة داخل وخارج الرحم مع الحفاظ على الرحم سليمًا.

وقد تم تنويمها عدة أيام بقسم التنويم إلى أن تماثلت للشفاء واستقرت حالتها وخرجت من المستشفى بصحة جيدة، وكانت نتائج الفحوصات مبشرةً حيث أثبتت خلوها من الأورام السرطانية وأنه ورم ليفي حميد.