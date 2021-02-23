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إنهاء معاناة مريضة من أورام ليفية بمدينة الملك سلمان الطبية

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الرياض - محمد عبدالله - تماثلت للشفاء واستقرت حالتها..

أنهى فريق طبي متخصص بمستشفى النساء والولادة والأطفال بمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية بالمدينة المنورة معاناة مريضة  كانت تشكو من من زيادة نسبة الدم في الدورة الشهرية وآلام في البطن.

وتبين بعد إجراء الفحوصات اللازمة من تحاليل مخبرية وأشعة مقطعية وجود ورم ضخم بحجم 6 كيلو في منطقة الحوض ناشئ من الرحم، مما استدعى التدخل الجراحي الفوري وتم إجراء عملية استئصال أورام ليفية متعددة داخل وخارج الرحم مع الحفاظ على الرحم سليمًا.

وقد تم تنويمها عدة أيام بقسم التنويم إلى أن تماثلت للشفاء واستقرت حالتها وخرجت من المستشفى بصحة جيدة، وكانت نتائج الفحوصات مبشرةً حيث أثبتت خلوها من الأورام السرطانية وأنه ورم ليفي حميد.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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