إغلاق 10 مساجد في 6 مناطق بعد تسجيل إصابات بـ«كورونا»

قررت وزارة الشؤون الإسلامية، اليوم الثلاثاء، إغلاق 10 مساجد مؤقتاً بست مناطق بعد ثبوت إصابة 11 حالة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وأوضحت الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن مجموع ما تم إغلاقهم من مساجد خلال ستة عشر يوماً بلغ 135 مسجداً، تم فتح 108 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية.

وأشارت وزارة الشؤون الإسلامية، إلى أن هذه القرارات تاتي في إطار الحرص على صحة مرتادي بيوت وفق أعلى معايير السلامة.

اقرأ أيضا:

الشؤون الإسلامية: إغلاق 5 مساجد جديدة بعد ثبوت إصابات بكورونا بين المصلين

