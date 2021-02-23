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إغلاق 10 مساجد في 6 مناطق بعد تسجيل إصابات بـ«كورونا»

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الرياض - محمد عبدالله - في إطار الحرص على صحة المصلين

قررت وزارة الشؤون الإسلامية، اليوم الثلاثاء، إغلاق 10 مساجد مؤقتاً بست مناطق بعد ثبوت إصابة 11 حالة بفيروس بين صفوف المصلين.

وأوضحت الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن مجموع ما تم إغلاقهم من مساجد خلال ستة عشر يوماً بلغ 135 مسجداً، تم فتح 108 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية.

وأشارت وزارة الشؤون الإسلامية، إلى أن هذه القرارات تاتي  في إطار الحرص على صحة مرتادي بيوت وفق أعلى معايير السلامة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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