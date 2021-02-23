«الصحة»: 335 إصابة جديدة و4 حالات وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 335 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و4 حالات وفاة.

وقالت وزارة الصحة إن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 375668 حالة وبلغ عدد حالات التعافي 366735 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 6470 حالة.

وأشارت إلى أن مراكز لقاحات فيروس كورونا في مختلف مناطق المملكة تواصل استقبال المواطنين والمقيمين للحصول على لقاح كورونا، حيث يُستقبل المسجلون في تطبيق "صحتي" وتُجدول مواعيدهم وفق آلية دقيقة لمنع الازدحام.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.