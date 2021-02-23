«صحة المدينة» تدشن منصة التطوع لتعزيز الوعي والوقاية من كورونا

أعلنت صحة المدينة المنورة، اليوم الثلاثاء، فتح منصة التطوع الصحي لاستقبال الراغبين في المشاركة والمساهمة في رفع وتعزيز الوعي الصحي للوقاية من فايروس كورونا.

وذكرت صحة المدينة –عبر تويتر- أن التقديم يتم من خلال الرابط التالي بالضغط هنا،

من جهة أخرى، واصلت مراكز اللقاحات بمنطقة المدينة المنورة، استقبال المواطنين والمقيمين المسجلين في تطبيق «صحتي» ولديهم مواعيد لتلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

وأشارت صحة المدينة إلى أنه للحصول على لقاح كورونا، يتم التسجيل عبر تطبيق «صحتي» عبر الرابط التالي بالضغط هنا.

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