هل يمكن الإعفاء من سداد قيمة القرض؟.. بنك التنمية الاجتماعية يجيب

أكد بنك التنمية الاجتماعية أنه لا يوجد آلية خاصة بإعفاء المبالغ المتبقية في ذمة عملاء البنك، وتتم حالات الإعفاء إن وجدت من خلال مكرمة ملكية.

جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المواطنين على الحساب الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة: «هل هناك إعفاء من سداد القرض؟».

وكان بنك التنمية الاجتماعية عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» أكد أنه لا يمكن التعديل على بيانات ومعلومات طلب التمويل بعد حفظه.

وأضاف بنك التنمية الاجتماعية أنه يمكن للعميل إلغاء الطلب من خلال دخوله على حسابه على موقع البنك ثم الدخول على طلب التمويل -بيانات التمويل- إلغاء طلب التمويل ويمكن للعميل تقديم طلب جديد بعد إلغاء الطلب السابق.

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