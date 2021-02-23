الأمير محمد بن ناصر يستقبل رئيسي «تقويم التعليم» وجامعة جازان

استقبل الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان ورئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني والوفد المرافق.



وأكد أمير منطقة جازان، على الإمكانات التي سخرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين لقطاعات التعليم والتدريب في المملكة، مشدداً على أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة وضرورة الاستفادة من التقارير التي تصدر عنها.

واستمع الى شرح مفصل من رئيس هيئة تقويم التعليم عن الهيئة والمراكز التابعة لها والرسالة التي تقوم عليها، لرفع جودة التعليم والتدريب وكفايتهما ومساهمتهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية، مشيراً إلى المهام والمسؤوليات والبرامج وأبرز الإنجازات الرامية لتطوير البرامج التقويمية، التي تهدف لإثراء وتطوير الممارسات والمبادرات في التعليم والتدريب.

وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي وجامعة جازان وقعت عقودًا في تخصصات أكاديمية بكليات مختلفة بالجامعة، وذلك بحضور رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، ورئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي القحطاني.

وأوضح رئيس جامعة جازان أن البرامج تضمنت عقود تقويم الدراسة التقويمية لبرنامج هندسة الحاسب والشبكات بكلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات، وبرنامج الصيدلة بكلية الصيدلة، وبرنامج اللغة الإنجليزية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، وبرنامج الوبائيات بكلية الصحة العامة وطب المناطق الحارة، وبرنامج الشريعة بكلية الشريعة والقانون.

وأشار الدكتور القحطاني إلى أن الهدف من توقيع هذه العقود هو نشر ثقافة الاعتماد الأكاديمي، وتحسين الأداء، ورفع المستوى والتشارك في الهيئة في عملية زرع ثقافة الاعتماد، مؤكدًا أن الاعتماد المؤسسي والبرامجي هو إضافة تعتمد على تحسين الأداء للجهات التي تحصل على الاعتماد، وهي جهات مخولة تم تقييم أدائها ومخرجاتها، والتأكد من وجود نظام لعملية ضمان الجودة فيها.

وفي ختام اللقاء تسلم أمير منطقة جازان، التقرير السنوي للهيئة وعددا من التقارير التخصصية وكتيبات تعريفية عن الهيئة والمراكز التابعة لها.