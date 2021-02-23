أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الثلاثاء تسجيل أربع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكورونا إلى 6470 حالة. وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم إلى تسجيل 335 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 375 ألفا و668 حالة. كما لفتت إلى تسجيل 323 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 366 ألفا و735.



كانت هذه تفاصيل خبر 4 وفيات و 335 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.