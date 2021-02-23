السعودية اليوم / رئاسة الحرس الملكي تدشن مركز لقاح فيروس كورونا بالتعاون مع وزارة الصحة



الرياض11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واس

دشنت إدارة الخدمات الطبية بالحرس الملكي مركز لقاح فيروس

وأوضح معالي رئيس الحرس الملكي الفريق الأول الركن سهيل بن صقر المطيري أن المركز جُهز بجميع الخدمات الأساسية، وبتصميم يسمح باستقبال المستفيدين بطريقة منظمة، ويعمل به نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة بما يتماشى مع التدابير الاحترازية والوقائية.

// انتهى //

16:14ت م

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الرياض11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واسدشنت إدارة الخدمات الطبية بالحرس الملكي مركز لقاح فيروس كورونا (كوفيد-19)، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة لإعطاء اللقاحات لمنسوبي رئاسة الحرس الملكي من قبل الكادر الطبي بإدارة الخدمات الطبية بالحرس الملكي .وأوضح معالي رئيس الحرس الملكي الفريق الأول الركن سهيل بن صقر المطيري أن المركز جُهز بجميع الخدمات الأساسية، وبتصميم يسمح باستقبال المستفيدين بطريقة منظمة، ويعمل به نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة بما يتماشى مع التدابير الاحترازية والوقائية.// انتهى //16:14ت م0164

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