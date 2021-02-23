السعودية اليوم / فلسطين تسجل 1996 إصابة جديدة بفيروس كورونا



رام الله 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واس

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 10 وفيات و1996 إصابة جديدة بكورونا و1120 حالة تعافٍ.

وأشارات وزارة الصحة الفلسطينية اليوم إلى أن نسبة التعافي من فيروس

// انتهى //

16:13ت م

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رام الله 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واسسجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 10 وفيات و1996 إصابة جديدة بكورونا و1120 حالة تعافٍ.وأشارات وزارة الصحة الفلسطينية اليوم إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 92.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.7%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 92 مريضاً في غرف العناية المركزة، بينهم 26 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.// انتهى //16:13ت م0159

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