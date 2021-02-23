السعودية اليوم / " البيئة " بالشرقية تطلق الحملة السنوية لتطعيم الأبقار ضد مرض الحمى القلاعية



الدمام 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واس

تطلق وزارة البيئة والمياه والزراعة يوم الاثنين المقبل حملته السنوية لتطعيم الأبقار ضد مرض الحمى القلاعية (الجرعة الأولى) في المنطقة الشرقية ، وتستمر لمدة شهرين.

وأوضح المدير العام لفرع الوزارة بالشرقية المهندس عامر المطيري أن الحملة تأتي تماشيا مع خطة وزارة البيئة في السيطرة ومكافحة مرض الحمى القلاعية، مشيراً إلى أن الحملات السابقة أسهمت في تعزيز الوضع الصحي للقطعان والسيطرة على المرض والحد من انتشاره، وذلك من خلال تحليل البيانات الإحصائية.

وأكد على جميع المربين بالتعاون مع الفرق البيطرية واتباع الإرشادات الصادرة عن الطاقم البيطري المرافق للحملة، لافتاً النظر إلى أن هذا المرض أحد الأمراض الفيروسية المعدية التي تصيب الأبقار، حيث تظهر أعراضه على شكل ارتفاع في درجة الحرارة وقلة واضحة في إنتاج الحليب مع تقرحات باللسان والفم وإفراز رغوي لعابي.

من جانب آخر يواصل فرع الوزارة بالشرقية جولاته الرقابية والاحترازية على جميع المشاريع والمحالّ التي تقع تحت إشرافه لمكافحة فيروس "

// انتهى //

16:10ت م

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الدمام 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واستطلق وزارة البيئة والمياه والزراعة يوم الاثنين المقبل حملته السنوية لتطعيم الأبقار ضد مرض الحمى القلاعية (الجرعة الأولى) في المنطقة الشرقية ، وتستمر لمدة شهرين.وأوضح المدير العام لفرع الوزارة بالشرقية المهندس عامر المطيري أن الحملة تأتي تماشيا مع خطة وزارة البيئة في السيطرة ومكافحة مرض الحمى القلاعية، مشيراً إلى أن الحملات السابقة أسهمت في تعزيز الوضع الصحي للقطعان والسيطرة على المرض والحد من انتشاره، وذلك من خلال تحليل البيانات الإحصائية.وأكد على جميع المربين بالتعاون مع الفرق البيطرية واتباع الإرشادات الصادرة عن الطاقم البيطري المرافق للحملة، لافتاً النظر إلى أن هذا المرض أحد الأمراض الفيروسية المعدية التي تصيب الأبقار، حيث تظهر أعراضه على شكل ارتفاع في درجة الحرارة وقلة واضحة في إنتاج الحليب مع تقرحات باللسان والفم وإفراز رغوي لعابي.من جانب آخر يواصل فرع الوزارة بالشرقية جولاته الرقابية والاحترازية على جميع المشاريع والمحالّ التي تقع تحت إشرافه لمكافحة فيروس " كورونا "، والتأكد من تطبيق القرارات والتدابير الوقائية، وتشمل محافظات: الأحساء، والقطيف، والجبيل، وحفر الباطن، وقرية العليا.// انتهى //16:10ت م0158

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