السعودية اليوم / الجامعة السعودية الإلكترونية تستضيف اللقاء الـ15 لعمداء الدراسات العليا



الرياض 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واس

استضافت الجامعة

وأوضحت رئيسة الجامعة الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي أن اللقاء يأتي انطلاقًا من توجه الجامعات السعودية إلى تفعيل الشراكة وتبادل الخبرات والمنافع وتوحيد الجهود للنهوض بالحركة التعليمية في المملكة لأعلى المستويات، والارتقاء بالمخرجات التعليمية وبالمهارات والمعارف التي يمتلكونها، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة ويسهم في إمداد سوق العمل بالكفاءات المناسبة التي تغطي الاحتياج وتحقق متطلبات التنمية الشاملة ومستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتطلعت الصفدي إلى أن يحقق اللقاء الهدف المنشود لأجله، المتمثل في تطوير الدراسات العليا وفق مفهوم النظام الجديد للجامعات الذي يتماشى مع رؤية المملكة 2030 ومستهدفاتها التي تؤكد تطوير المهارات لمواكبة مجريات التطورات الفكرية والمعرفية والتكنلوجية والصناعية.

واستعرض اللقاء مجموعة من أوراق العمل وناقشها خلال أربع جلسات، وتهدف للإسهام في تطوير برامج الدراسات العليا، ضمن إطار نظام الجامعات الجديد.

وتناولت عميدة الدراسات العليا بالجامعة الدكتورة مروة المصري أثر الشراكات العالمية، والبرامج النوعية التي تواكب سوق العمل، واستحداث الخطط التطويرية الواضحة لضمان جودة البرامج المدفوعة، للارتقاء بمستوى البرامج المقدمة من قبل الدراسات العليا وتحقيق الأهداف المطلوبة، إضافة إلى تعزيز التواصل بين العمداء في الجامعات السعودية من خلال هذه اللقاءات، للإسهام في تقديم مخرجات متميزة تخدم سوق العمل والتنمية الشاملة وتحقق تطلعات القيادة الرشيدة.

// انتهى //

16:02ت م

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الرياض 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واساستضافت الجامعة السعودية الإلكترونية اللقاء الـ15 لعمداء الدراسات العليا على مستوى الجامعات السعودية أمس -عبر الاتصال المرئي- بعنوان "رؤية مستقبلية لتطوير الدراسات العليا في ضوء نظام الجامعات الجديد".وأوضحت رئيسة الجامعة الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي أن اللقاء يأتي انطلاقًا من توجه الجامعات السعودية إلى تفعيل الشراكة وتبادل الخبرات والمنافع وتوحيد الجهود للنهوض بالحركة التعليمية في المملكة لأعلى المستويات، والارتقاء بالمخرجات التعليمية وبالمهارات والمعارف التي يمتلكونها، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة ويسهم في إمداد سوق العمل بالكفاءات المناسبة التي تغطي الاحتياج وتحقق متطلبات التنمية الشاملة ومستهدفات رؤية المملكة 2030.وتطلعت الصفدي إلى أن يحقق اللقاء الهدف المنشود لأجله، المتمثل في تطوير الدراسات العليا وفق مفهوم النظام الجديد للجامعات الذي يتماشى مع رؤية المملكة 2030 ومستهدفاتها التي تؤكد تطوير المهارات لمواكبة مجريات التطورات الفكرية والمعرفية والتكنلوجية والصناعية.واستعرض اللقاء مجموعة من أوراق العمل وناقشها خلال أربع جلسات، وتهدف للإسهام في تطوير برامج الدراسات العليا، ضمن إطار نظام الجامعات الجديد.وتناولت عميدة الدراسات العليا بالجامعة الدكتورة مروة المصري أثر الشراكات العالمية، والبرامج النوعية التي تواكب سوق العمل، واستحداث الخطط التطويرية الواضحة لضمان جودة البرامج المدفوعة، للارتقاء بمستوى البرامج المقدمة من قبل الدراسات العليا وتحقيق الأهداف المطلوبة، إضافة إلى تعزيز التواصل بين العمداء في الجامعات السعودية من خلال هذه اللقاءات، للإسهام في تقديم مخرجات متميزة تخدم سوق العمل والتنمية الشاملة وتحقق تطلعات القيادة الرشيدة.// انتهى //16:02ت م0155

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