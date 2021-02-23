السعودية اليوم / استفادة 259 موظفاً وموظفة من مشروع "تمهين" بالشرقية



الدمام 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واس

استفاد 259 موظفاً وموظفة من مشروع التطوير المهني للموارد البشرية في القطاع الثالث "تمهين" الذي يهدف إلى رفع كفاءة موظفي الدولة بما يسهم في الارتقاء بمستوى أداء وجودة العمل بالشراكة مع عدة جهات من قطاعات مختلفة.

وأوضحت صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي رئيسة مجلس أمناء المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية أن هذا العدد من المستفيدين يمثل 17 جهة، مؤكدةً حرص المجلس على خلق التكاملية بين مختلف القطاعات الثلاثة ومؤسسات المجتمع المدني بمجال المسؤولية الاجتماعية بما يعزز التنمية الشاملة والمستدامة لتحقيق رؤية المملكة 2030م، منوهة بمتابعة وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية الرئيس الفخري للمجلس بالعمل على توحيد الجهود بين جميع الجهات وتطوير الفرد ومشاركته الفاعلة في بناء العمل المجتمعي والمؤسسي الذي يحقق تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- .

وأكدت سموها سعي المجلس من خلال مشروع "تمهين" إلى تحقيق 104 ساعات تدريبية ضمن 16 برنامجاً تدريبياً يقدمها نخبة من المدربين المتميزين خلال 5 أشهر، بالتعاون مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، ومعهد الإدارة العامة بالمنطقة، وتعليم المنطقة الشرقية ممثلا بمكتب الخبر، ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالمنطقة الشرقية.

من جانبها عدّت الأمين العام للمجلس لولوة الشمري المشروع ترجمة لتوصيات دراسة واقع المسؤولية الاجتماعية في دعم القطاع الثالث، ليسهم في رفع أداء الكفاءات البشرية وضمان جودة العملية التشغيلية في القطاع .

فيما أشارت المدير التنفيذي للمجلس نوف المعجل إلى أن المشروع سيتم تمديده بعد الانتهاء من المرحلة الأولى وتقييم مخرجاته، وعقد تحالفات أخرى مع جهات تقدمت للمشاركة وتعزيز التكاملية والتشاركية مع المجلس في تطوير القطاع غير الربحي بالمنطقة، حيث يُعد مشروع "تمهين" امتدادًا لمبادرة "بنيان متين" التي أطلقها المجلس لتوحيد جهود الجمعيات الخيرية في المنطقة الشرقية.

// انتهى//.

15:29ت م

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