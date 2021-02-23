

جنيف 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واس

دعت منظمة "يونايتد" لتمويل فوري قيمته 90 مليون دولار أمريكي ، لتامين إمدادات الأكسجين اللازم للدول النامية لعلاج مرضى كوفيد 19، حيث ينقصها الأكسجين الذي يحتاجه أكثر من نصف مليون شخص يوميا للعلاج .

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بإيجاد الحلول المبتكرة لعلاج الأمراض وتوفير المستلزمات الطبية : إن 25 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل ينقصها الأكسجين في ظل الجائحة، وإن المبلغ المطلوب للأشهر الـ12 القادمة يبلغ 1،6 مليارات دولار، وستقوم المنظمة مع الشركاء بدفع 20 مليون دولار وينقصها 90 مليون دولار بشكل عاجل لإنقاذ الأرواح .

وأوضح المتحدث هيرفيه فيرهوسل أنه مع زيادة الطلب على الأكسجين بسبب الجائحة أصبح الحصول عليه بتكلفة ميسورة وبشكل مستدام يمثل تحديا متزايدا للبلدان النامية، مشيراً إلى أن أكثر من نصف مليون شخص يحتاجون 1،1 مليون أسطوانة أكسجين يوميا وفي أسرع وقت في 25 دولة ، ومن بينها مالاوي وأفغانستان ونيجيريا وكمبوديا وفيتنام وزامبيا .

// انتهى //

15:26ت م

0141





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / نداء أممي لتمويل فوري لتوفير الأكسجين لعلاج مرضى كوفيد 19 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.