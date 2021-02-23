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السعودية | أكثر من 38 ألف مستفيد من عيادات “تطمن” في حفر الباطن

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محمد الشيخ 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 53 ثانية - 4:12 مساءً, 23 فبراير 2021 م

قدّمت عيادات “تطمن” في محافظة حفر الباطن خدماتها 38,607 مستفيدا وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن، وذلك من خلال 4 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية شملت مستشفى حفر الباطن المركزي، ومستشفى القيصومة العام، إضافة إلى مركز صحي الأمير سلطان، ومركز صحي أبو موسى. يذكر أن عيادات “تطمن” مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض “COVID-19” المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، ويرافقها ضيق في التنفس أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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