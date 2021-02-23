السعودية | اجتماع اللجنة الأمنية بالمنطقة

رأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، الاجتماع الدوري للقيادات الأمنية بالمنطقة .

وخلال الاجتماع قدم نائب أمير منطقة مكة المكرمة شكره وتقديره لكافة الجهات الأمنية في المنطقة نظير الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار وحماية المواطنين والمقيمين في محافظات المنطقة.

واستعرض مديرو الأجهزة الأمنية في المنطقة الأعمال المنجزة خلال الفترة الماضية، كما تمت مناقشة عددٍ من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال واتخذت حيالها الإجراءات والتوصيات اللازمة.