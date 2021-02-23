شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 335 إصابة جديدة بفايروس كورونا 323 حالة تعافي 4 حالات وفاة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الصحة اليوم (الثلاثاء) عن تسجيل 335 إصابة جديدة بفايروس كورونا في المملكة فيما تم تسجيل 323 حالة تعافي و 4 حالات وفاة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 375668 حالة، من بينها 2463 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 486 حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 366735 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6470 حالة وفاة.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.