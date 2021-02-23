شكرا لقرائتكم خبر عن دومة الجندل: «المرور» يضبط قائد مركبة عرض حياته والآخرين للخطر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكدت الإدارة العامة للمرور، اليوم (الثلاثاء)، أنه تم القبض على قائد مركبة من نوع هايلوكس يقودها بشكل متهور معرضاً حياته وحياة مرتادي الطريق للخطر بأحد شوارع محافظة دومة الجندل.

ويأتي ذلك بعد تداول مقطع فيديو يوثق قيام قائد المركبة بقيادة مركبته بسرعة عالية على الطريق، كما قام بالسير عكس اتجاه الطريق لتلافي المطب الصناعي الذي كان سيحد من سرعته.

وأكدت إدارة المرور في حسابها الرسمي على «تويتر» أنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام حياله.