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دومة الجندل: «المرور» يضبط قائد مركبة عرض حياته والآخرين للخطر

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جدة - خالد شويل - أكدت الإدارة العامة للمرور، اليوم (الثلاثاء)، أنه تم القبض على قائد مركبة من نوع هايلوكس يقودها بشكل متهور معرضاً حياته وحياة مرتادي الطريق للخطر بأحد شوارع محافظة دومة الجندل.

ويأتي ذلك بعد تداول مقطع فيديو يوثق قيام قائد المركبة بقيادة مركبته بسرعة عالية على الطريق، كما قام بالسير عكس اتجاه الطريق لتلافي المطب الصناعي الذي كان سيحد من سرعته.

وأكدت إدارة المرور في حسابها الرسمي على «تويتر» أنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام حياله.


محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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