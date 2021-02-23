ارتفاع أسعار الذهب في السعودية خلال التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء

محمد الفلاح - الثلاثاء 23 فبراير 2021

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية خلال التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء 23 فبراير 2021، مع صعود أسعار المعدن النفيس عالميا.



ارتفع الذهب إلى ذروة أسبوع اليوم الثلاثاء، مدعوما بضعف الدولار وتراجع عوائد الخزانة الأمريكية، بينما تعززت جاذبية المعدن الأصفر بفعل مخاوف من ارتفاع التضخم أكثر.

وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة اليوم الثلاثاء إلى 218.22 ريال (58.19 دولار)، مقارنة بنحو 215.09 ريال (57.36 دولار)، أمس.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في السعودية) إلى 190.95 ريال (50.92 دولار)، مقارنة بنحو 188.20 ريال (50.19 دولار)، الإثنين.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية إلى 163.67 ريال (43.64 دولار)، مقارنة بنحو 161.32 ريال (43.92 دولار)، أمس.

وصعد سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية إلى نحو 127.30 ريال (33.95 دولار)، مقابل نحو 125.47 ريال (33.38 دولار)، أمس الإثنين.

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في السعودية نحو 6791.25 ريال (1811 دولارا)، وبلغ سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) نحو 1527.57 ريال (407.35 دولار).

الأسعار العالمية

وصعد الذهب في المعاملات الفورية اليوم 0.2% إلى 1812.06 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0520 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ السادس من فبراير/شباط عند 1815.63 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1811.30 دولار.

وقال كايل رودا المحلل لدى آي.جي ماركتس "أحد الأصول القليلة التي لم تعد تحظى بالتفضيل أكثر من الذهب في الوقت الراهن هو الدولار...لذا فهذا يدعم أسعار الذهب بالتبعية".

وبلغ الدولار أدنى مستوياته في أكثر من شهر، مما يقلص تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون شهادة يدلي بها جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أمام الكونجرس في وقت لاحق اليوم.

وتراجعت العوائد القياسية للخزانة الأمريكية من قرب ذروة عام والتي سجلتها يوم الإثنين، مما يقلص تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وارتفع الذهب، الذي عادة ما يُعتبر تحوطا من التضخم، 1.5% في الجلسة السابقة، إذ تسببت مخاوف من ارتفاع التضخم في دفع الأسهم العالمية للهبوط.