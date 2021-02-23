السعودية | أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه يستقبلان رئيس شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان نائب أمير المنطقة ، في الإمارة بجدة اليوم ، معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس.

وسلم الشيخ السديس لسموهما خلال الاستقبال , توصيات البيان الختامي لندوة “جهود المملكة في خدمة المعتمرين والزوار خلال كورونا”، إلى جانب تقرير الرئاسة العامة عن جائحة كورونا والخدمات والإجراءات الوقائية والاحترازية التي تم تطبيقها خلال الفترة الماضية.

ورفع معاليه شكره لخادم الحرمين الشريفين لرعايته الكريمة ندوة “جهود المملكة في خدمة المعتمرين والزوار خلال كورونا”، منوها بما توليه القيادة الحكيمة من حرص دائم على سلامة المسلمين والحفاظ على أرواحهم، – .

كما قدّم الشكر لسمو أمير منطقة مكة المكرمة وسمو نائبه على دعمهما المتواصل والمتابعة الدائمة لأعمال الرئاسة والتأكد من تطبيق الاحترازات والإجراءات الوقائية وتوفير كل ما يلزم لدعم ومساندة هذه الجهود، وما يوليانه من اهتمام بشؤون وسلامة قاصدي المسجد الحرام من خلال رفع الجاهزية وتسخير الكوادر البشرية والتقنية لضمان سلامة الزوار والمعتمرين.