السعودية | المواصفات السعودية توقع مذكرة تعاون مع المركز السعودي للاعتماد

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وقَع معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، والمدير التنفيذي للمركز السعودي للاعتماد الدكتور عادل بن عبدالرحمن القعيّد، مذكرة تعاون لتعزيز العمل المشترك بين الجهتين وذلك في إطار جهود التكامل بين مؤسسات الدولة.

وقال الدكتور القصبي:” إن هذا التعاون يأتي استمراراً لجهود الهيئة في تعزيز شراكاتها الإستراتيجية مع الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص”، مشيراً إلى الدور المحوري لمثل هذه الاتفاقيات في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة في المملكة، مما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويرتقي بجودة وسلامة السلع والمنتجات، ويسهم في رفع كفاءة الإجراءات الهادفة لحماية المستهلك.

من جهته أوضح الدكتور القعيّد أن المركز السعودي للاعتماد يعمل على فتح آفاق التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة للوصول إلى مستوى مميز من التكامل والعمل التشاركي لرفع جودة الخدمات والمنتجات والمحافظة على الصحة والسلامة العامة.

وأشار المدير التنفيذي للمركز السعودي للاعتماد إلى أن هذا التعاون سيشمل الخدمات الاستشارية والفنية والعلمية والاستفادة من الخبرات والكفاءات الوطنية التي يمتلكها الطرفان، بما يعزز الجودة ويرفع مستوى حماية المستهلك من خلال التوسع في أعمال وخدمات الجودة والاعتماد، مفيداً أن المركز سيواصل العمل على مد جسور التعاون والتكامل مع جميع الجهات ذات العلاقة لدعم أعمال المركز وتمكينه من تأدية مهامه وتحقيق رسالته الوطنية بكفاءة ومهنية عالية.

وتهدف مذكرة التعاون إلى وضع إطار لتعزيز التعاون والتكامل بين الطرفين فيما يتعلق بمجال الخدمات الاستشارية والفنية والعلمية والاستفادة من الخبرات والكفاءات الوطنية التي يمتلكها الطرفان لتنفيذ الأعمال المتفق عليها وفقاً لأعلى المعايير.

يشار إلى أن المركز السعودي للاعتماد يهدف إلى تحقيق كفاءة جهات تقويم المطابقة، وحماية المستهلك والمحافظة على الصحة والسلامة العامة، ومنح الثقة بخدمات جهات تقويم المطابقة، بما يعزز من مشاركة القطاع الخاص للاستثمار في تقديم هذه الخدمات، وكذلك رفع مستوى جودة الخدمات والمنتجات وكفايتها ورفع الثقة بها.