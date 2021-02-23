شكرا لقرائتكم خبر عن طرح منافسة على مشروع حقوق التسمية والرعاية للواجهة البحرية بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت أمانة محافظة جدة عن طرح منافسة مشروع حقوق التسمية والرعاية لواجهة جدة البحرية بالكورنيش الشمالي، بهدف رفع جودة الخدمات المقدمة في المرافق والساحات البلدية وتوفير فرص استثمارية وترويجية جديدة للقطاع الخاص، وتعزيز العوائد من العقارات البلدية.

وأوضح وكيل الأمين للاستثمار المهندس عبود القحطاني, أن المشروع يتضمن عددا من الحقوق والمزايا للمستثمر تشمل حقوق التسمية لواجهة جدة البحرية (المرحلتين الرابعة والخامسة) , وموقعا لإقامة فعاليات على مدار العام بمساحة 2500 متر مربع, وموقعا لإقامة متجر استثماري بمساحة 1887 مترا مربعا, و 21 لوحة إعلانية, و 75 عَلَماً على كامل مساحة الواجهة بالإضافة إلى خمسة مواقع لإقامة صرافات آلية وموقعين لإقامة مجسمات (معالم للمستثمر), وجدار للرعايات على جسر المشاة في ساحة النورس، مضيفا أن مدة العقد الاستثماري للمشروع تصل لـ 10 سنوات.

وأكد أن المشروع يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة في المرافق البلدية ومنها واجهة جدة البحرية من خلال الدخول في شراكة مع القطاع الخاص لتطوير هذه المرافق وتوفير الخدمات التي من شأنها تحسين تجربة زوار الواجهة, كما يوفر فرصا استثمارية وتسويقية جديدة للقطاع الخاص للترويج للعلامات التجارية بما يعزز من استغلال هذه المرافق ويرفع العوائد منها، ويسهم في تحقيق الاستدامة المالية للمدن.

ولفتت أمانة المحافظة إلى أن آخر موعد لشراء الكراسة سيكون في 24 مارس 2021م، داعية المستثمرين الراغبين في المنافسة إلى الاطلاع على تفاصيل المشروع والتقديم من خلال الدخول على بوابة الاستثمار البلدي "فرص", والبحث في الفرص الاستثمارية بتحديد خيار "أنشطة الخدمات العامة", وتحديد المدينة "أمانة محافظة جدة", ثم اختيار فرصة حقوق التسمية والرعاية لواجهة جدة البحرية.