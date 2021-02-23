التحالف الإسلامي العسكري يكافح الاختراقات الخبيثة للهواتف

وتناول الرسن مخاطر الاختراقات الخبيثة على الهواتف الذكية وضرورة التعامل مع المواقع والشبكات بحذر شديد، متطرقاً إلى التطور الهائل في البرمجيات الخبيثة وانتشارها بشكل كبير بين الهواتف لتحقيق أهداف سيئة، منوهاً بآليات الحماية المختلفة.

محمد يوسف

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