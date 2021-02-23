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التحالف الإسلامي العسكري يكافح الاختراقات الخبيثة للهواتف

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الدمام - شريف احمد - عقد التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اليوم, محاضرة بعنوان "أمن الهواتف الذكية والمحمولة"، قدمها أستاذ الأمن السيبراني المشارك بجامعة الملك سعود الدكتور إيهاب الرسن ، بحضور الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب, وممثلي الدول الأعضاء ومنسوبيّ التحالف.

وتناول الرسن مخاطر الاختراقات الخبيثة على الهواتف الذكية وضرورة التعامل مع المواقع والشبكات بحذر شديد، متطرقاً إلى التطور الهائل في البرمجيات الخبيثة وانتشارها بشكل كبير بين الهواتف لتحقيق أهداف سيئة، منوهاً بآليات الحماية المختلفة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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