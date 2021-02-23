شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الإسلامي العسكري يكافح الاختراقات الخبيثة للهواتف والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - عقد التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اليوم, محاضرة بعنوان "أمن الهواتف الذكية والمحمولة"، قدمها أستاذ الأمن السيبراني المشارك بجامعة الملك سعود الدكتور إيهاب الرسن ، بحضور الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب, وممثلي الدول الأعضاء ومنسوبيّ التحالف.
وتناول الرسن مخاطر الاختراقات الخبيثة على الهواتف الذكية وضرورة التعامل مع المواقع والشبكات بحذر شديد، متطرقاً إلى التطور الهائل في البرمجيات الخبيثة وانتشارها بشكل كبير بين الهواتف لتحقيق أهداف سيئة، منوهاً بآليات الحماية المختلفة.