شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 10 مساجد مؤقتًا بـ 6 مناطق بعد ثبوت حالات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قررت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم إغلاق 10 مساجد مؤقتاً بـ 6 مناطق بعد ثبوت 11 حالة كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال ستة عشر يوماً 135 مساجد تم فتح 108 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة مرتادي بيوت " الله" وفق أعلى معايير السلامة.

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم الثلاثاء ، أن المساجد المغلقة هي 10 تم رصد ثلاثة حالات إصابة بفيروس كورونا مؤكدة في مسجدين بمنطقة جازان، وحالتين في مسجدين بمنطقة الرياض ومنطقة مكة المكرمة ومنطقة عسير، وحالة واحدة في منطقتي المدينة المنورة والشرقية.

كما أشارت الوزارة إلى فتح 3 مساجد أثنان منها في منطقة الرياض، وواحد في المنطقة الشرقية بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي منسوبي المساجد إلى ضرورة متابعة تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية المعتمدة بالمساجد من احضار السجادة ولبس الكمامة وتحقيق التباعد الجسدي والرفع لمقام الوزارة عن أي مخالفات، مؤكدة أن الوزارة مستمرة في تنفيذ الجولات الرقابية بعموم مساجد وجوامع المملكة في إطار الحرص على صحة وسلامة مرتادي بيوت الله.