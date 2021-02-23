شكرا لقرائتكم خبر عن عسير .. حفر 10 آبار مياه بتكلفة 4 ملايين ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • الطاقة الإنتاجية تبلغ 15 ألف متر مكعب يومياً

أكملت وزارة البيئة والمياه والزراعة، حفر 10 آبار أنبوبية لدعم مصادر المياه الجوفية في منطقة عسير، بتكلفة إجمالية 4 ملايين ريال، وبطاقة إنتاجية تبلغ 15 ألف متر مكعب يومياً.

وأوضحت الوزارة، أن الآبار تقع في وادي عتود في المساحة الممتدة بين سدي عتود ومربة السطحيين، وسد عتود الجوفي، وتتراوح أعماقها بين 85 متراً و120 متراً، بينما يبلغ إجمالي الأملاح الذائبة في المياه الخام 500 جزء في المليون، مبينة أنها قامت بتجهيز بئرين من تلك الآبار بأجهزة رصد رقمية، لمتابعة ومراقبة التغير في مستويات المياه في حقل المياه بما يضمن كفاءة التشغيل واستدامته.