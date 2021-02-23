شكرا لقرائتكم خبر عن القصاص من جان قتل مواطنًا بالرصاص في تبوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت وزارة الداخلية اليوم، حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بتبوك ، وقالت في بيان لها : أقدم مرزوق بن سالم بن قاسم الحويطي -سعودي الجنسية- على قتل فهد بن عجرم بن عوده العطوي - سعودي الجنسية-، وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى لوفاته.

وأضاف : بفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني وأسفر التحقيق معه إلى توجيه الاتهام له بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني مرزوق بن سالم بن قاسم الحويطي اليوم بمنطقة تبوك.