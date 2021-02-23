آيدكس.. "أبوظبي للجودة" يوفر فحوصات الأغذية عبر المختبر المتنقل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مختبر الفحص المركزي التابع لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، عن تدشين خدمة توفير الفحوصات الغذائية في الميدان عبر المختبر المتنقل.

الخطوة تأتي دعماً من "أبوظبي للجودة" لشركائه من الجهات الرقابية وشركات التموين، ولضمان سلامة المنتجات الغذائية المخصصة لزوار الفعاليات والمعارض للمساهمة في اكتشاف الأغذية غير المطابقة للمواصفات بوقت أسرع وفي الموقع، وذلك خلال مشاركته ضمن فعاليات معرض الدفاع الدولي آيدكس 2021.

وقال المهندس عبد الله حسن المعيني، المدير التنفيذي لقطاع مختبر الفحص المركزي في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، إن المختبر أضاف إلى قدراته المتنوعة فكرة استخدام المختبر المتنقل في الفعاليات المقامة في إمارة أبوظبي.

وقال: "يعتبر المختبر المتنقل وسيلة يضيفها المجلس لتوفير خدماته من فحص المنتجات في المواقع المختلفة وذلك ضمن خطته لتغطية الفعاليات بالتعاون مع الجهات الرقابية والمنظمين، بهدف تحسين جودة الحياة وسلامة وسعادة المجتمع في الإمارة".

وأكد أن المختبر المتنقل سيوفر خدمات فحص التحاليل الميكروبيولوجية المختلفة والتي تعتبر من المؤشرات الهامة للتعرف على صلاحيه الأطعمة المقدمة والقابلة للتلف بشكل سريع، حيث يتم تقديم خدمات الفحص في المختبر المتنقل بأيدي كوادر فنية مواطنة متخصصة في مجال التحاليل الميكروبيولوجية، وباستخدام أحدث التقنيات والأجهزة التحليلية.

من جهته أشار أحمد الشريف مدير إدارة علوم الحياة في مختبر الفحص المركزي إلى أن المختبر يوفر ضمن مشاركته في معرض الدفاع الدولي "آيدكس" هذا العام خدمة فحص المنتجات الغذائية التي سيتم تداولها خلال فترة المعرض من خلال سواعده الوطنية، للتحقق من سلامة المنتجات ومطابقتها للمواصفات، شاملاً ذلك أهم الفحوصات لأنواع الأغذية الجاهزة للأكل.

وأوضح أن المختبر المتنقل سيوفر الفحوصات اللازمة التي تغطي نطاق الفعالية، وذلك دعما لشركائنا الاستراتيجيين من الجهات الرقابية من خلال تقديم خدمات الفحص في الموقع تسهيلا لعمليات نقل العينات وتقليل التنقل والاحتكاك بين الأفراد.

من جانبه قال سمارة بن سالم مدير إدارة الشؤون الفنية في مختبر الفحص المركزي إن هناك خططا وضعها المختبر للاستفادة من مختبراته المتنقلة في المجالات المختلفة، وقام بدراسة طرق الاستفادة القصوى ووضع التصور المستقبلي الممكن، باستخدام أفضل وأحدث التقنيات وطرق الفحص السريعة والدقيقة، لتغطية أكبر نطاق ممكن في المجالات المختلفة ودعماً للقطاعات الحيوية في الإمارة.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، يحرص المجلس من خلال مختبر الفحص المركزي على توفير خدمات الفحص المخبري وتقييم المطابقة للجهات الحكومية في إمارة أبوظبي من خلال خدماته للجهات التنظيمية والرقابية والقطاع الصناعي في مجالات عدة مثل فحوصات السلامة والجودة للمنتجات الغذائية والمياه والمشروبات والفحوصات البيئية بالإضافة إلى مستحضرات التجميل والأدوية والأجهزة الطبية ومواد البناء.

كما يخدم المختبر المركزي شركاءه من الجهات الحكومية والقطاع الصناعي من خلال خدمات البحث العلمي والاستشارات وخدمات التدريب التخصصي وإصدار شهادات المطابقة.