موعد تسجيل الطلاب المستجدين عبر نظام نور المرحلة الثانية

متابعات الخليج 365 - الرياض

تبدأ وزارة التعليم اعتبارًا من يوم الجمعة القادم المرحلة الثانية من تسجيل الطلاب المستجدين عبر نظام نور للعام الدراسي القادم 1443هـ

تسجيل المستجدين في نظام نور

وسوف تشمل المرحلة الثانية تسجيل الطلاب السعوديين ومَن أمهاتهم سعوديات من آباء غير سعوديين في المدارس الحكومية ومدارس التحفيظ التي لا تجرى بها مفاضلة، بينما سيبدأ تسجيل الطلاب غير السعوديين الذين يعاملون معاملة السعوديين من أبناء القبائل النازحة، ومواطني دول الخليج العربي، وأبناء الجالية اليمنية وأبناء الدبلوماسيين يوم الـ14 من شهر شعبان القادم، وذلك عبر موقع نور الإلكتروني.

أولوية التسجيل

وكان التسجيل في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية التي يجري بها مفاضلة بدأ خلال الفترة من 11 – 6/24/ 1442هـ، فيما يتم إجراء المفاضلة بالمدارس للطلاب المستجدين في نظام نور، من 1442/6/25هـ إلى 1442/7/13هـ مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية واتخاذ كافة التدابير لضمان ذلك، كما بدأ تسجيل الطلاب السعوديين وغير السعوديين في المدارس العالمية والأجنبية والمدارس الأهلية المطبقة للبرامج الدولية يوم 1442/6/11هـ.

تسجيل خريجي الروضات الحكومية والأهلية

ويبدأ تسجيل من تقل أعمارهم عن الست سنوات بمائة وثمانين يوماً من خريجي الروضات الحكومية والأهلية المعتمدة في نظام نور لجميع الجنسيات وفي جميع المدارس يوم 1442/10/4هـ، وتسجيل خريجي روضات المدارس العالمية والأجنبية والمدارس الأهلية المطبقة للبرامج الدولية من داخل المملكة وخريجي الروضات القادمين من خارج المملكة لجميع الجنسيات وفي جميع المدارس يوم 1443/1/7هـ، كما يستمر التسجيل حتى تسديد الشواغر أو انتهاء الموعد وإقفال التسجيل في 1443/2/19هـ.