 إغلاق 10 مساجد بعد رصد 11 حالة كورونا بين المصلين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

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قررت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم إغلاق 10 مساجد مؤقتًا بست مناطق بعد ثبوت 11 حالة كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال ستة عشر يومًا 135 مساجد تم فتح 108 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة مرتادي بيوت وفق أعلى معايير السلامة.

إغلاق مؤقت لمجابهة كورونا

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم الثلاثاء الحادي عشر من شهر رجب لعام 1442هـ، أن المساجد المغلقة هي 10 تم رصد ثلاثة حالات إصابة بفيروس كورونا مؤكدة في مسجدين بمنطقة جازان، وحالتان في مسجدين بمنطقة الرياض ومنطقة مكة المكرمة ومنطقة عسير، وحالة واحدة في منطقتي المدينة المنورة والشرقية.

كما أشارت الوزارة إلى فتح 3 مساجد، اثنان منها في منطقة الرياض، وواحد في المنطقة الشرقية بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

الإجراءات الاحترازية المعتمدة بالمساجد

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي منسوبي المساجد إلى ضرورة متابعة تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية المعتمدة بالمساجد من إحضار السجادة ولبس الكمامة وتحقيق التباعد الجسدي والرفع لمقام الوزارة عن أي مخالفات، مؤكدة أن الوزارة مستمرة في تنفيذ الجولات الرقابية بعموم مساجد وجوامع المملكة في إطار الحرص على صحة وسلامة مرتادي بيوت الله.

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