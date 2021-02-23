اخبار السعوديه

التعليم تتيح حساب المعلمة في تطبيق الروضة الافتراضية

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم التعليم تتيح حساب المعلمة في تطبيق الروضة الافتراضية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-23

التعليم تتيح حساب المعلمة في تطبيق الروضة الافتراضية

متابعات الخليج 365 - الرياض


اسمع الخبر

العناوين الفرعية

أتاحت وزارة التعليم “حساب المعلّمة” في تطبيق الروضة الافتراضية، لتتمكن المعلمة خلاله من التسجيل والاطلاع على المحتوى والاستفادة منه في تخطيط الدروس، بالإضافة إلى ربطه بالعناصر والأهداف التعليمية وتقييم الطفل.

مشاركة الأطفال المحتوى التعليمي

كما يتيح الحساب للمعلّمة مشاركة الأطفال المحتوى التعليمي المتاح أثناء التعلّم التزامني، أو توجيههم للاستفادة من المحتوى خلال التعلّم غير التزامني.

وكانت الوزارة قد أطلقت تطبيق الروضة الافتراضية؛ لتسجيل جميع الأطفال السعوديين وغير السعوديين وولي الأمر فقط، بهدف توفير تعلّم افتراضي شيّق للأطفال من عمر 3-6 سنوات تحت إشراف أولياء أمورهم، وتطرح محتوى تعليمياً من خلال 11 وحدة تعليمية تتضمن كل وحدة سلسلة متنوعة من العناصر التعليمية (الفيديوهات، القصص، الأناشيد، الألعاب، الأنشطة التفاعلية، المسلم الصغير).

التطبيق يوفر ثلاثة حسابات

وأضافت وزارة التعليم أن التطبيق يوفر مع التحديث الجديد ثلاثة حسابات (الطفل، ولي الأمر، المعلّمة).

التعليم تتيح حساب المعلمة في تطبيق الروضة الافتراضية - متابعات الخليج 365
شارك الخبر

شارك الخبر




محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا