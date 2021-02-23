أسعار النفط ترتفع لـ 66.32 دولار للبرميل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-23

متابعات الخليج 365 - متابعة

اسمع الخبر

قفزت أسعار النفط إلى ما يزيد عن دولار اليوم الثلاثاء، إذ تلقت الدعم من تفاؤل حيال توزيع لقاحات مضادة لكوفيد-19 وانخفاض الإنتاج إذ تعود الإمدادات الأمريكية ببطء بعد طقس متجمد في تكساس أوقف إنتاج الخام في الأسبوع الماضي.

وقالت مصادر إن منتجي النفط الصخري في جنوب الولايات المتحدة قد يستغرقون ما لا يقل عن أسبوعين لاستئناف إنتاج ما يزيد عن مليوني برميل يوميا من الخام بسبب برودة الطقس، إذ يتباطأ التعافي بفعل خطوط الأنابيب المتجمدة وانقطاعات إمدادات الكهرباء.

وارتفع خام برنت 1.08 دولار أو ما يعادل 1.7% إلى 66.32 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:37 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ في وقت سابق المستوى المرتفع 66.79 دولار.

وزاد الخام الأمريكي 92 سنتا أو ما يعادل 1.5% إلى 62.62 دولار للبرميل بعد أن بلغ أعلى مستوى في الجلسة عند 63 دولارا، وفقا لـ” سي إن بي سي عربية”.

وصعد الخامان القياسيان ما يزيد عن اثنين بالمائة اليوم بعد أن ارتفعا نحو 4% في الجلسة السابقة.

ورفع جولدن مان توقعه لسعر خام برنت عشرة دولارات للفصلين الثاني والثالث من 2021، مشيرا إلى توقعات بانخفاض المخزونات، وارتفاع هوامش التكاليف لاستئناف أنشطة المنبع، وتدفقات على المضاربة.

ويتوقع بنك الاستثمار أن تبلغ أسعار برنت 70 دولاراً للبرميل في الربع الثاني من 60 دولاراً توقعها في السابق وأن تصل إلى 75 دولاراً في الربع الثالث من 65 دولاراً في السابق.

ويتوقع مورجان استانلي أن ترتفع أسعار خام برنت إلى 70 دولاراً للبرميل في الربع الثالث بفضل “مؤشرات على تحسن كبير للسوق” من بينها احتمالات طلب أفضل.

شارك الخبر