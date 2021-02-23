ضبط شخصين صدما دورية أمنية وبحوزتهما حشيش بالرياض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

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تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على شخصين قاما بصدم إحدى الدوريات الرسمية بنقطة أمنية بحي العارض شمال مدينة الرياض بعد أن شرعا في الهرب أثناء مرورهما على النقطة، مما كاد يعرض أحد أفراد النقطة الأمنية للخطر.

وأوضحت شرطة الرياض أنه تبين أنهما مواطنان في العقد الثالث من العمر وبتفتيشهما اتضح حيازتهما على قطعة حشيش وعدد 223 حبة خاضعة للرقابة الطبية.

وتابعت شرطة منطقة الرياض أنه تم إيقافهما تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية.

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